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Опрос: 37% россиян рассчитывают получить новогоднюю премию

Общество

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, россияне сохраняют оптимизм. Так, количество желающих получить премию не только не уменьшилось, а даже увеличилось, хотя две трети российских компаний не планируют выплачивать новогодние премии сотрудникам. В прошлом году таких была только половина. 25% компаний собираются выплатить премию только избранным сотрудникам.

Опрос: 37% россиян рассчитывают получить новогоднюю премию

В этом году получить новогоднюю премию рассчитывают 37% россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования сервиса Rabota. ru. В прошлом году было премировано только 28% респондентов, у 63% из них размер премии был не более 15 тыс. рублей.

У 16% опрошенных размер премии составил от 15 тыс. до 50 тыс. рублей.

Премию более 50 тыс. получили только 7% опрошенных. 14% участников опроса отказались озвучить сумму полученной премии, но отметили, что она сопоставила с их зарплатой. 40% из тех, кто получил премию, остались недовольны ее размером.

37% респондентов собираются потратить премию на подарки к Новому году или отложить. 11% опрошенных планируют отдохнуть на эти деньги. 10% россиян тратят премии на новогодние угощения, а 8% на подарки самим себе.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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