Власти Ленинградской области вслед за Петербургом ввели новые коронавирусные ограничения. Теперь в регионе запрещено проводить корпоративы, городские и районные ёлки в общественных местах, кафе и ресторанах.
Кроме того, запрещена работа фудкортов в ТЦ — с 30 декабря по 3 января они будут закрыты.
Рестораны, которые находятся при отелях, будут работать в новогоднюю ночь до 2:00 часов, но их смогут посетить только постояльцы.
Ограничения также касаются работы театров. Они смогут работать, но зал должен быть заполнен не более чем на 50%. Все зрители должны находиться в масках.
В детских оздоровительных лагерях группы и отряды тоже должны быть заполнены только 50%. Все ребята и сотрудники должны заехать и выехать одновременно на всю смену.
В кафе и ресторанах разрешено проводить свадьбы, семейные мероприятия, поминки, но число приглашённых не должно превышать 18 человек. Все гости должны быть в масках.
Стоит напомнить, что с начала пандемии в Ленинградской области коронавирус был выявлен почти у 19 тыс. человек. Жертвами заболевания стали более 160 человек.
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.