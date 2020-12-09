В Ленобласти запретили городские ёлки и новогодние корпоративы

Власти Ленинградской области вслед за Петербургом ввели новые коронавирусные ограничения. Теперь в регионе запрещено проводить корпоративы, городские и районные ёлки в общественных местах, кафе и ресторанах.

Кроме того, запрещена работа фудкортов в ТЦ — с 30 декабря по 3 января они будут закрыты.

Рестораны, которые находятся при отелях, будут работать в новогоднюю ночь до 2:00 часов, но их смогут посетить только постояльцы.

Ограничения также касаются работы театров. Они смогут работать, но зал должен быть заполнен не более чем на 50%. Все зрители должны находиться в масках.

В детских оздоровительных лагерях группы и отряды тоже должны быть заполнены только 50%. Все ребята и сотрудники должны заехать и выехать одновременно на всю смену.

В кафе и ресторанах разрешено проводить свадьбы, семейные мероприятия, поминки, но число приглашённых не должно превышать 18 человек. Все гости должны быть в масках.

Стоит напомнить, что с начала пандемии в Ленинградской области коронавирус был выявлен почти у 19 тыс. человек. Жертвами заболевания стали более 160 человек.