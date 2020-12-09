25% россиян считают старшее поколение "обузой для молодёжи"

Около 25% россиян в той или иной степени разделяют утверждение о том, что люди старшего поколения являются "обузой для молодёжи". Такие данные были получены в результате исследования, проведённого сообществом GlobalNR (в РФ опрос проводила компания "Ромир").

Полностью с данным утверждением согласны 8% опрошенных.

17% респондентов отчасти разделяют это мнение.

31% россиян абсолютно не согласны с данным утверждением.

Опрос показал, что пожилых людей считают обузой россияне в возрасте старше 55 лет (41%). Среди представителей других возрастных группах только 17-18% разделяют данное утверждение.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский раскрыл тонкости пенсионной политики.