Около 25% россиян в той или иной степени разделяют утверждение о том, что люди старшего поколения являются "обузой для молодёжи". Такие данные были получены в результате исследования, проведённого сообществом GlobalNR (в РФ опрос проводила компания "Ромир").
Полностью с данным утверждением согласны 8% опрошенных.
17% респондентов отчасти разделяют это мнение.
31% россиян абсолютно не согласны с данным утверждением.
Опрос показал, что пожилых людей считают обузой россияне в возрасте старше 55 лет (41%). Среди представителей других возрастных группах только 17-18% разделяют данное утверждение.
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