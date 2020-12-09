Гинцбург опроверг запрет на алкоголь при вакцинации

Во время вакцинации от COVID-19 речь о полном запрете на алкоголь не идёт.

"Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идёт. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, — заявил в интервью РИА "Новости" директор центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V") Александр Гинцбург.

Но в течение трёх дней после прививки следует воздержаться от употребления спиртного, чтобы мог сформироваться иммунный ответ, отметил специалист.

Злоупотребление алкоголем после вакцинации снижает эффективность препарата. Это относится не только к "Спутнику V", но и у любой другой вакцине.

Ранееице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что людям, которые сделали прививку от коронавируса, следует в течение 42 дней воздерживаться от употребление алкоголя.