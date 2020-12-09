Эпидемиолог: в январе вероятны два сценария COVID-пандемии

Ситуация с коронавирусом в России в январе может развиваться по двум сценариям. Но они оба зависят от того, как будут соблюдаться профилактические меры.

Что это за "сценарии", рассказал Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По его словам, после новогодних каникул, если народ продолжит соблюдать коронавирусные ограничения, эпидемиологические процессы в России стабилизируются. В противном случае нам "светит" откат к прежним значениям.

"Ради собственной безопасности праздники следует проводить дома. Ну или хотя бы не в большой компании и без посещения массовых мероприятий. Лучше всего будет воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно инфицирование, а также от поездок общественным транспортом", — дал совет эпидемиолог.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

За минувшие сутки в России от коронавируса погибли 562 человека. За все время пандемии зарегистрировано 44 159 жертв.