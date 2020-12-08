ФАС защитит россиян от рекламных спам-звонков

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой внести изменения в закон о связи и рекламе, чтобы защитить российских граждан от спам-звонков от банков, сообщает ТАСС.

"К сожалению, ФАС России продолжает сталкиваться со случаями некорректного поведения банков по отношению к своим клиентам", — заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

В последнее время всё больше россиян жалуются на назойливые звонки с рекламными предложениями. Причём часто звонят роботы.

Ранее школу английского языка SkyEng оштрафовали за рекламный звонок жителю Петербурга, который не давал согласия этой компании на получение информации рекламного характера. В результате онлайн-школе придётся заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.