Многие россияне жалуются на регулярно поступающие звонки от различных учебных центров, банков, салонов красоты, медцентров.
О том, можно ли защитить себя от назойливой рекламы услуг, в интервью "Правде. Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский.
"Я тоже страдаю от таких звонков. В таких случаях я просто либо очень коротко отвечаю и второй раз мне ещё никогда не перезванивали, либо сбрасываю и блокирую номер, с которого звонили. Это проблема не российская, это проблема мировая.
Ещё до появления сотовой связи в США, странах Европы звонили на домашние телефоны. Это одна из таких малопонятных систем продаж, которая, на мой взгляд, скорее, раздражает и делает антирекламу.
В большей степени опасны мошеннические звонки, когда представляются сотрудниками банков, служб безопасности и таким образом пытаются получить у человека информацию о номере карты, остатке на счёте или CVV-код. Но тут тоже рецепт понятен: ни в коем случае не вступать ни в какие разговоры, если у вас есть сомнения, то позвонить по номеру телефона банка, указанного на вашей карте, чтобы их развеять. Если соблюдать эти простые правила, то можно себя обезопасить.
Почему личные номера телефонов попадают к третьим лицам?
Ничего вообще странного я тут не вижу абсолютно. Мы свой номер телефона оставляем несколько раз в месяц, сами того не замечая, заполняя какие-то анкеты, например. Сейчас везде предлагают какие-то скидочные, бонусные программы в продуктовых магазинах, в спортивных клубах, на заправках.
Иногда мы автоматически соглашаемся на рассылку и подписку, сами того не замечая, что входит в расширенное пользовательское соглашение или в договоре. Или когда человек делает заказ в интернете, то можно поставить галочку, о том, что он не хочет получать никакой рекламной информации. Если этого не сделать, то это означает согласие на рекламу, рассылку и так далее.
Наши телефонные номера — это самая открытая часть нашей с вами частной жизни. Защитить их, наверное, могут только люди, которые редко с кем-то коммуницируют. Выяснить, кто именно и в какую базу вас внёс и как ей распорядился, практически нереально", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
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