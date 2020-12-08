Многие россияне жалуются на регулярно поступающие звонки от различных учебных центров, банков, салонов красоты, медцентров.

О том, можно ли защитить себя от назойливой рекламы услуг, в интервью "Правде. Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский.

"Я тоже страдаю от таких звонков. В таких случаях я просто либо очень коротко отвечаю и второй раз мне ещё никогда не перезванивали, либо сбрасываю и блокирую номер, с которого звонили. Это проблема не российская, это проблема мировая.

Ещё до появления сотовой связи в США, странах Европы звонили на домашние телефоны. Это одна из таких малопонятных систем продаж, которая, на мой взгляд, скорее, раздражает и делает антирекламу.

В большей степени опасны мошеннические звонки, когда представляются сотрудниками банков, служб безопасности и таким образом пытаются получить у человека информацию о номере карты, остатке на счёте или CVV-код. Но тут тоже рецепт понятен: ни в коем случае не вступать ни в какие разговоры, если у вас есть сомнения, то позвонить по номеру телефона банка, указанного на вашей карте, чтобы их развеять. Если соблюдать эти простые правила, то можно себя обезопасить.