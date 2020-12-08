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Сергей Боярский рассказал, как избавиться от звонков рекламщиков

Общество

Многие россияне жалуются на регулярно поступающие звонки от различных учебных центров, банков, салонов красоты, медцентров.

Сергей Боярский рассказал, как избавиться от звонков рекламщиков

О том, можно ли защитить себя от назойливой рекламы услуг, в интервью "Правде. Ру" рассказал первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Сергей Боярский.

"Я тоже страдаю от таких звонков. В таких случаях я просто либо очень коротко отвечаю и второй раз мне ещё никогда не перезванивали, либо сбрасываю и блокирую номер, с которого звонили. Это проблема не российская, это проблема мировая.

Ещё до появления сотовой связи в США, странах Европы звонили на домашние телефоны. Это одна из таких малопонятных систем продаж, которая, на мой взгляд, скорее, раздражает и делает антирекламу.

В большей степени опасны мошеннические звонки, когда представляются сотрудниками банков, служб безопасности и таким образом пытаются получить у человека информацию о номере карты, остатке на счёте или CVV-код. Но тут тоже рецепт понятен: ни в коем случае не вступать ни в какие разговоры, если у вас есть сомнения, то позвонить по номеру телефона банка, указанного на вашей карте, чтобы их развеять. Если соблюдать эти простые правила, то можно себя обезопасить.

Почему личные номера телефонов попадают к третьим лицам?

Ничего вообще странного я тут не вижу абсолютно. Мы свой номер телефона оставляем несколько раз в месяц, сами того не замечая, заполняя какие-то анкеты, например. Сейчас везде предлагают какие-то скидочные, бонусные программы в продуктовых магазинах, в спортивных клубах, на заправках.

Иногда мы автоматически соглашаемся на рассылку и подписку, сами того не замечая, что входит в расширенное пользовательское соглашение или в договоре. Или когда человек делает заказ в интернете, то можно поставить галочку, о том, что он не хочет получать никакой рекламной информации. Если этого не сделать, то это означает согласие на рекламу, рассылку и так далее.

Наши телефонные номера — это самая открытая часть нашей с вами частной жизни. Защитить их, наверное, могут только люди, которые редко с кем-то коммуницируют. Выяснить, кто именно и в какую базу вас внёс и как ей распорядился, практически нереально", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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