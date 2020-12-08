Доктор Мясников: россиян ждёт третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса начнётся в 2021 года, написал в своём Telegram врач и телеведущий Александр Мясников.

"Она точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна", — написал теледоктор.

В случае третьей волны COVID-19 власти российских регионов вынуждены будут ввести новые ограничительные меры с целью стабилизации ситуации.

Для того чтобы снизить нагрузку на врачей необходимо будет растянуть процесс госпитализации инфицированных по времени.

Также отметил, что необходимо модернизировать российскую систему здравоохранения.

Необходимо, чтобы она была всегда готова к росту числа заражённых сообщает URA. RU.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил главные ошибки при лечении COVID-19, которые могут стать причиной опасных осложнений вплоть до летального исхода.