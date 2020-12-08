Петербургские театры продают билеты на "запретные" даты

В Петербурге с период с 30 декабря по 10 января будут закрыты все культурные учреждения — театры, музеи, концертные залы и выставки. Также не будут работать кафе и рестораны.

Но, несмотря на это, некоторые театры всё же продают билеты на "запретные даты".

Это заметил депутат ЗакСа Максим Резник. Так, на новогодние праздники можно приобрести билеты в Михайлоский, Александринский и Мариинский театры, напимел он на своей странице "ВКонтакте".

"Якобы у них на это есть ОСОБОЕ разрешение Роспотребнадзора. А как же "Закон един для всех"?" — возмутился он.

По данному вопрос Резник обратился к Наталии Башкетовой, главному государственному санитарному врачу по Петербургу. Специалисты Роспотребнадзора проведут проверку. В случае если театры действительно нарушили постановление городского правительства будут приняты соответствующиме меры.