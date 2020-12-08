Психолог рассказал, как сохранить продуктивность ребёнка на "удалёнке"

Переход школьников на дистанционное обучение вызвал ряд проблем как у самих учащихся, так и у педагогов и родителей.

Так, у детей из-за сложностей с самоконтролем снижается продуктивность. Кроме того, им не хватает живого общения с другими детьми.

Процесс дистанционного обучения должен быть выстроен таким образом, чтобы у родителей была возможность его контролировать, даже когда они находятся на работе.

"Нужно, чтобы ученик планировал свой день, выделяя время для уроков и отдыха. Урок на удалёнке идет двадцать минут, а затем детям дается такой же по времени перерыв, чтобы у них отдохнули глаза. Но многие ученики играют в игры или смотрят видео во время перерыва, и глаза у них, соответственно, не отдыхают", — сообщила в интервью Федеральному агентству новостей детский нейропсихолог Наталья Наумова.

Школьники должны понимать важность соблюдения режима обучения, чтобы сохранить здоровье зрительной системы. Нарушение режима домашнего обучения может вызвать проблемы с психикой. Это связано с переутомлением и перевозбуждением нервной системы.

Также специалист подчеркнула важность физической активности, так как она положительно влияет на работу мозга, следовательно, и на успеваемость.