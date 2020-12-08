С нового года россиянам запретят хранить вещи на чердаках

С 2021 года жильцов многоквартирных домов ждут некоторые изменения, сообщил в интервью "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В первую очередь, россиянам запретят хранить личные вещи на чердаках и на цокольных этажах. Непотушенные свечи и сигареты нельзя будет оставлять на балконах и лоджиях.

В аварийных домах установленные решётки и окна подвалов должны открываться, иначе будет назначен штраф.

Кроме того, будет введён запрет на использование неисправных или не прошедших техобслуживание газовых приборов. Это будет касаться и газовых плит, поэтому жильцам придётся за свой счёт проводить диагностику техники.