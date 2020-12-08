С 2021 года жильцов многоквартирных домов ждут некоторые изменения, сообщил в интервью "Прайм" эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
В первую очередь, россиянам запретят хранить личные вещи на чердаках и на цокольных этажах. Непотушенные свечи и сигареты нельзя будет оставлять на балконах и лоджиях.
В аварийных домах установленные решётки и окна подвалов должны открываться, иначе будет назначен штраф.
Кроме того, будет введён запрет на использование неисправных или не прошедших техобслуживание газовых приборов. Это будет касаться и газовых плит, поэтому жильцам придётся за свой счёт проводить диагностику техники.
"Однако на практике вряд ли кто-то будет инициировать массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости", — заключил Кричевский.
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