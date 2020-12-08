Чай способен подавлять активность частиц COVID-19

Японские биологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что чай обладает свойствами, способствующими блокировке коронавирусных частиц.

Дело в том, что этот напиток является источником катехина и других веществ, обладающих способностью замедлять деятельность частиц COVID-19.

Употребление чая препятствует проникновению частиц вируса в здоровые клетки. Причём таким свойством обладают как чёрный, так и зелёный чай.

Но пока учёные не могут ответить на вопрос, как данные вещества будут вести себя при попадании в организм человека.

Кроме того, известно, что средства на проведение исследования выделили владельцы японских чайных компаний.

Ранее немецкие вирусологи обнаружили, что есть натуральные продукты, употребление которых способствует подавлению до 97% патогенов COVID-19. Так, дезинфицирующий действием обладают соки черноплодной рябины и граната.