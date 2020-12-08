Японские биологи провели исследование, в результате которого выяснилось, что чай обладает свойствами, способствующими блокировке коронавирусных частиц.
Дело в том, что этот напиток является источником катехина и других веществ, обладающих способностью замедлять деятельность частиц COVID-19.
Употребление чая препятствует проникновению частиц вируса в здоровые клетки. Причём таким свойством обладают как чёрный, так и зелёный чай.
Но пока учёные не могут ответить на вопрос, как данные вещества будут вести себя при попадании в организм человека.
Кроме того, известно, что средства на проведение исследования выделили владельцы японских чайных компаний.
Ранее немецкие вирусологи обнаружили, что есть натуральные продукты, употребление которых способствует подавлению до 97% патогенов COVID-19. Так, дезинфицирующий действием обладают соки черноплодной рябины и граната.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.