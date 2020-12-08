У переболевших COVID-19 пациентов выявили проблемы с психикой

У большинства пациентов, заражённых COVID-19, наблюдаются психологические проблемы после выздоровления, сообщил в интервью РИА "Новости" генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти. Они возникают сразу, как только человек понимает, что заразился коронавирусом.

"К примеру, если пожилой человек долгое время живет с хроническими заболеваниями, молодой внезапно осознает свою хрупкость. Он не думает о болезни как об угрозе для жизни", — пояснил он.

Около трети пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, продолжает страдать от психологических последствий этого заболевания. Среди проблем наблюдаются тревожность, бессонница, частая смена настроений.

"Психологические последствия коронавируса видны уже во время самого заболевания", — добавил Скотти.

У пациентов в возрасте от 20 до 40 лет сразу после заражения наблюдается некий эмоциональный эффект. Он выражается в том, что человек в многократном объёме начинает ощущать любой сигнал организма.