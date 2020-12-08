Евгению Стеблову - 75

Сегодня, 8 декабря, юбилей у народного артиста России Евгения Стеблова.

17-летним мальчишкой ворвался он в советский кинематограф и покорил сердца зрителей, снявшись в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".

После выхода картины на экран юный студент Щукинского театрального училища проснулся знаменитым.

Евгений Стеблов. Кадр из фильма "Я шагаю по Москве" (1963)

Потом были ещё десятки картин:

"По семейным обстоятельствам", "Собака Баскервилей", "До свидания, мальчики", "Раба любви", "Сибирский цирюльник"…

Но главным делом своей жизни Стеблов считает театр — более полувека он посвятил служению Мельпомене на сцене театра имени Моссовета.

Стеблов сам ставил спектакли, озвучивал мультфильмы, занимался дубляжом, был телеведущим. А в какой-то момент открыл в себе дар литератора и с удовольствием стал писать. Не спеша. Вдумчиво.

Мало, кто знает, что он — автор нескольких довольно успешных книг. Например, "Против кого дружите?" пережила четыре издания.

Евгений Стеблов — лауреат многих премий, кавалер государственных наград. В 1993 году был удостоен звания народного артиста России.