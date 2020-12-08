Евгению Стеблову - 75

Сегодня, 8 декабря, юбилей у народного артиста России Евгения Стеблова.
17-летним мальчишкой ворвался он в советский кинематограф и покорил сердца зрителей, снявшись в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве".
После выхода картины на экран юный студент Щукинского театрального училища проснулся знаменитым.
Потом были ещё десятки картин:
"По семейным обстоятельствам", "Собака Баскервилей", "До свидания, мальчики", "Раба любви", "Сибирский цирюльник"…
Но главным делом своей жизни Стеблов считает театр — более полувека он посвятил служению Мельпомене на сцене театра имени Моссовета.
Стеблов сам ставил спектакли, озвучивал мультфильмы, занимался дубляжом, был телеведущим. А в какой-то момент открыл в себе дар литератора и с удовольствием стал писать. Не спеша. Вдумчиво.
Мало, кто знает, что он — автор нескольких довольно успешных книг. Например, "Против кого дружите?" пережила четыре издания.
Евгений Стеблов — лауреат многих премий, кавалер государственных наград. В 1993 году был удостоен звания народного артиста России.
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