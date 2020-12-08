В России запускается программа социальной аренды жилья

В России стартует новая социальная программа, в рамках которой можно будет арендовать жильё по цене процентов на 80 ниже среднерыночной.

Запускает её сервис ДОМ. РФ. Первыми плюсы социальной аренды смогут оценить жители Воронежа, которым часть арендной платы за квартиру будет компенсироваться компанией ДОМ. РФ "на паях" с региональным бюджетом.

Об этом рассказал РИА "Недвижимость" гендиректор Фонда ДОМ. РФ Денис Филиппов.

По его словам, арендное жилье позволяет быстро переехать и позитивно влияет на экономику. Потому что люди становятся "легки на подъём", увеличивая миграционную активность — человека не останавливает "привязка" к собственности, если ему, например, предложили работу в другом городе.

Пока запланировано, что программа будет действовать до 2023 года.

"Снять квартиру по программе, начиная с середины текущего декабря можно будет в первом воронежском арендном доме ДОМ. РФ "Современник". Мы выкупили у застройщика в этом ЖК 165 квартир и 40 машино-мест в подземном паркинге. Квартиры будут передаваться в аренду с современной отделкой, мебелью и бытовой техникой. Следующий регион, где появится арендный дом от ДОМ. РФ — Мурманская область. Его строительство начнется в 2021 году", — рассказал директор по арендному жилью ДОМ. РФ Алим Битоков.

О том, что в стране остро стоит необходимость создания арендного социального жилья, разговор ведётся на разных уровнях не первый год.

"Причина в том, что порядка 40% россиян из-за невысоких, мягко говоря, доходов не могут себе позволить купить квартиру ни при каких, даже нулевых ставках", — признал в интервью РБК гендиректор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

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