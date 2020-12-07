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Пригожин назвал Олевского мелким ЦРУшным клерком

Общество

Распространители недостоверной информации вроде журналиста Тимура Олевского должны сидеть в тюрьме. Такое мнение высказал бизнесмен Евгений Пригожин. Юристы предпринимателя надеются, что материалы журналиста станут поводом для нового суда.

Пресс-служба "Конкорда" опубликовала заявление Пригожина о деятельности Олевского: предприниматель уверен, что корреспондент связан с американскими спецслужбами. Также представители "Конкорда" сообщили, что сроки подачи иска в связи с одной из фейковых публикаций Олевского уже прошли, однако за деятельностью журналиста продолжают следить юристы Пригожина.

"По моему мнению, журналист Олевский — мелкий проЦРУушный клерк, работающий на западные спецслужбы и создающий фейки. И такие, как Олевский, должны долго сидеть в тюрьме, согласно справедливым решениям российского суда, которого он, Навальный и другие, суетящиеся под западным клиентом клоуны, избегают", — считает Пригожин.

Пригожин назвал Олевского мелким ЦРУшным клерком. 409572.jpeg

Бизнесмен отметил, что, к сожалению, в российском законодательстве нет уголовной нормы, по которой все авторы фейков должны сидеть в тюрьме и уже там заниматься "познанием либеральных ценностей".

Ранее Пригожин прокомментировал увольнение Олевского, предложив ему работу в медиагруппе "Патриот". По словам предпринимателя, журналист таким образом смог бы реабилитироваться и забыть наконец про работу в интересах Запада.

Куратор: Наталия Красовская
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