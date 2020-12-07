В России хотят убрать из городов все колонии и СИЗО. О том, какова цель инициативы Минюста, в интервью "Правде.Ру" рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов.

"Честно говоря, я не знаю истинных мотивов данной инициативы.

Но я лично считаю, что колонии должны находиться там, где промзоны, потому что заключённые в первую очередь обязаны трудиться.

Например, у нас в Петербурге из трёх взрослых колоний две находятся в промзонах. Вывозить заключённых куда-то в лес, естественно, смысла никакого нет, потому что тогда сотрудникам будет неудобно добираться на работу.

Поэтому, на мой взгляд, сама инициатива, может быть, имеет право на существование, но это должно быть точечное решение, то есть не подряд колонии и СИЗО переносить, а только те, у которых в этом есть необходимость.

У нас растут города, регионы, где-то исторически это могла быть окраина, а сейчас уже практически центр без промышленных производств. Из крупных городов промышленность тоже постепенно выносилась. В том же Петербурге раньше много заводов было в самом городе, в тех местах, которые сейчас уже можно назвать центром. Естественно, если выносится промзона, то есть смысл выносить и колонии, то есть рабочую силу", — пояснил собеседник "Правды.Ру".