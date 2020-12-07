Как правильно ухаживать за линзами и очками в период пандемии?

Что лучше защищает глаза в условиях пандемии — очки или линзы? Об этом в интервью "Радио 1" рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии НИИ педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета Татьяна Павлова.

Специалист отметила, что можно носить и очки, и линзы, главное — тщательно мыть руки с мылом.

Тем, кто носит очки, рекомендуется их регулярно мыть в тёплой воде с мылом. Также их можно обработать антисептиком, но только таким, который хорошо испаряется с поверхности.

Извлекая контактные линзы, не нужно дотрагиваться до их внутренней поверхности.

"К сожалению, не каждая упаковка позволяет достать линзу безопасно, но есть такие, например, японские, которые из упаковки вы можете извлечь щипком, не дотрагиваясь до внутренней поверхности. Тем, кто работает в "красной зоне" и при этом пользуется линзами, лучше выбрать одноразовые. Раствор для многоразовых линз убивает инфекцию, важно их правильно обрабатывать", — пояснила собеседница "Радио 1".

На данный момент нет данных, которые бы доказывали связь между использованием контактных линз и распространением COVID-19.