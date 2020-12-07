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Эрмитаж будет продвигаться в TikTok

Общество

Государственный Эрмитаж планирует продвигаться в популярном приложении TikTok, чтобы увеличить охват своей аудитории.

Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский.

"Мы следуем за трендами для того, чтобы тренды следовали за нами, потому что когда человек понимает только простое, мы будем с ним говорить на простом языке, но он должен понимать, что он неполноценен, раз он не понимает наш сложный язык. Я дал указание разработать схему того, что мы можем делать в "ТикТоке", и мы будем делать в "ТикТоке" так же, как и во всем остальном", — отметил глава Эрмитажа.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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