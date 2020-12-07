Синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники

По прогнозу специалистов центра "Фобоас", на Новый год в ряде российских регионов температура воздуха может быть на пять и более градусов ниже нормы.

Во второй половине декабря некоторые российские регионы окажутся во власти циклонов. На севере европейской части России и в центре будет тёплая погода. В Приморье и на тихоокеанском побережье также будет тепло.

Жителей Урала, Сибири, Дальнего Востоке и юга Русской равнины ждут сильные морозы.

А вот в европейской части РФ ожидаются очень сильные морозы, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее доктор Мясников рассказал, как нужно встречать "ковидный" Новый год. Он советует россиянам отказаться в этом году от посещения корпоративов и встретить Новый год дома.

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