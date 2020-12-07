В следующем году россияне не смогут себе позволить говядину

На данный момент говядина является самым дорогим мясом. В среднем по стране один килограмм продукта оценивается в 504 рубля, что уже достаточно высокая цена для россиян.

Однако в 2021 году стоимость говядины увеличится примерно на 15%, что сделает её недоступной для большинства жителей страны. Об этом сообщили в Национальном союзе мясопереработчиков.

Увеличение цен связано с кризисом, а также с изменением таможенных правил, которые вступят в силу с 1 января следующего года.