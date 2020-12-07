Чрезмерное использование гаджетов снижает память

Учёные из Китая провели исследование, в результате которого было изучено влияние гаджетов на работу мозга и памяти. Научная работа опубликована в издании Science and Technology Daily.

Впервые о негативном влиянии гаджетов на память человека стало известно ещё в 2014 году.

Тогда учёные обнаружили, что у людей, которые одновременно используют несколько гаджетов, возникают изменения структуры областей мозга. Кроме того, это плохо влияет на процесс запоминания информации.

Это удалось доказать и китайским учёным. Просмотр информации одновременно с нескольких устройств приводит к рассеянности внимания. А это, в свою очередь, влечёт за собой ухудшения памяти, неспособности запоминания информации и воспроизведению её. В будущем это грозит снижением долговременной памяти.

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