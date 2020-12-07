Митинги в поддержку Николая Платошкина прошли в ряде городов России

В минувшее воскресенье, 6 декабря, в ряде городов прошли акции сторонников движения "За Новый Социализм", которые выражали свою поддержку находящемуся под домашним арестом лидеру движения Николаю Платошкину.

В частности, в Москве люди собрались на Пушкинской площади:

Аналогичные мероприятия прошли в Казани, Таганроге, Миассе и Челябинске. Организаторами выступили КПРФ и общественные движения "За Новый Социализм" и "Партия 5 декабря".

Напомним, Николай Платошкин с 4 июня находится под домашним арестом. Его обвиняют в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков.

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