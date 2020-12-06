"Диагност Путина" Валерий Соловей задержан в Петербурге

Валерий Соловей — политолог, сделавший себе имя на Западе тем, что с завидной регулярностью подкидывает их СМИ "разоблачения заговоров Кремля" и, в частности, "новости" о смертельных диагнозах российского президента, задержан в Петербурге.

По данным местной газеты "Фонтанка", Соловья задержали "за нарушение антипандемических норм" — - в частности, тех, которые требуют ношения масок — на митинге, организованном оппозиционным движением "Перемен".

Как сообщает ТГ — канал Russiannext (официальный канал общественного движения "Перемен"):

"У Гостиного двора в Петербурге на встрече сторонников движения "Перемен" с основателем Валерием Соловьем неизвестные кинули в толпу дымовую шашку и раскидали листовки с надписью "От подобных "ПЕРЕМЕН" попадет Россия В ПЛЕН". Основателя движения "Перемен" Валерия Соловья задержали сотрудники полиции!"

Причём, как написано в сообщении, "задержание произошло настолько быстро, что его даже не успели снять на видео".

Соловей был доставлен в ближайший полицейский участок.

Сам политолог сообщил "Новой газете", что он "просто шел мимо митинга, и что активисты подошли к нему, чтобы задать вопросы".

Просто шёл. Мимо митинга своих сторонников…

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