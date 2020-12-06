В России из-за заболеваемости коронавирусом на удалённом формате обучения находятся 37% высших учебных заведений.
Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Статистика такая — 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно, это если быть точным, 478 вузов и филиалов", — пояснил чиновник.
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