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В России 37% вузов перешли на удалёнку

Общество

В России из-за заболеваемости коронавирусом на удалённом формате обучения находятся 37% высших учебных заведений.

Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Статистика такая — 37% вузов и филиалов по существу организовали обучение полностью удаленно, это если быть точным, 478 вузов и филиалов", — пояснил чиновник.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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