Чтобы получить одновременно социальную и страховую пенсию гражданин должен набрать определённое количество стажа и пенсионных баллов.
Напомним, в 2021 году на пенсию смогут выйти женщины в 56 с половиной лет и мужчины в 61 год и шесть месяцев.
"Размер пенсии будет зависеть от стажа. Чтобы получать не только социальную, но и страховую пенсию, нужно иметь стаж не менее 12 лет и 21 пенсионный балл", — сообщает канал "360".
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.