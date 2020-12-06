Назначение пенсии в России будет происходить по новым правилам

Чтобы получить одновременно социальную и страховую пенсию гражданин должен набрать определённое количество стажа и пенсионных баллов.

Напомним, в 2021 году на пенсию смогут выйти женщины в 56 с половиной лет и мужчины в 61 год и шесть месяцев.