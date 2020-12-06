Собчак назвала насельниц монастыря отца Сергия шахидками

Журналистка обеспокоена тем, что происходит за стенами Среднеуральского женского монастыря

Ксения Собчак уверена, что в монастыре скрываются настоящие религиозные фанатики, которые способны на всё.

Отец Сергий, который был в 2020 году лишён сана и отлучён от церкви, продолжает свои опасные проповеди.

Он уже благословил несколько монахинь "оккупированного" им монастыря на смерть.

Женщины показывают беззаветную преданность своему лжеучителю, несмотря на то, что РПЦ резко осуждает поведение Сергия Романова.