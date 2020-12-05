Родственники не хотят видеть Горбачёва

Родственники больше не посещают Михаила Горбачева. Сейчас самым близким человеком для экс-политика является его помощник.

Об этом сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на документальный фильм Виталия Манского "Горбачёв. Рай".

Сейчас Горбачёв проживает в служебном доме, который он получил в пожизненное пользование от государства. Также дом регулярно охраняется и окружён высоким забором.

В фильме бывший политик признался, что его дочь и внучки, живущие в Германии, не навещают его, а сам он не в состоянии поехать к ним. Чтобы подняться на второй этаж Горбачёв использует лифт, поскольку не может подняться по лестнице.