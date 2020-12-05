Итальянский преподаватель Валерио Дзанетти обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
Последние восемь лет Дзанетти живёт в Красноярске и занимается волонтёрской деятельностью.
"Я не француз, не актёр, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России!" — отметил итальянец.
"Решим этот вопрос с удовольствием. Российский паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем", — ответил Путин.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.