Со следующего года россияне смогут взрывать петарды в помещениях

Уже с 1 января 2021 года жители России смогут использовать в помещениях фейерверки-фонтаны и петарды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Примечательно, что в зданиях будет разрешено использовать пиротехнику не выше второго класса опасности. Радиус поражения при детонации не должен превышать пяти метров.

Однако есть и другие ограничения. Например, пиротехнические изделия необходимо приобретать только в специализированных магазинах, имеющих соответствующее разрешение. Покупка петард "с рук" запрещена.