Правильная гигиена полости рта важна, чтобы в будущем избежать проблем с зубами. С какого возраста нужно чистить малышу зубы, в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказала детский врач-стоматолог Виктория Арутюнова.
"Правильная гигиена полости рта важна, поскольку ненадлежащий уход влечёт за собой неприятные последствия — появление кариеса, и тем самым возникает угроза для зачатков постоянных зубов. То есть, если мы не чистим как следует временные зубы, то есть угроза инфицирования, а этого допускать ни в коем случае нельзя", — рассказала врач.
До определённого возраста гигиеной полости рта ребёнка занимаются родители, так как у него ещё недостаточно хорошо развита моторика и соответствующие навыки.
Взрослые могут контролировать процесс чистки зубов детей или даже выполнять эту процедуру за ребёнка вплоть до достижения им семи лет.
"Помогать можно и нужно до поступления в школу. Почему именно так? Потому что в младших классах у школьников формируется навык письма, они учатся держать ручку в руках, и моторика только улучшается", — заключила стоматолог.
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