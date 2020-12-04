Стоматолог раскрыла особенности ухода за полостью рта у детей

Правильная гигиена полости рта важна, чтобы в будущем избежать проблем с зубами. С какого возраста нужно чистить малышу зубы, в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказала детский врач-стоматолог Виктория Арутюнова.

"Правильная гигиена полости рта важна, поскольку ненадлежащий уход влечёт за собой неприятные последствия — появление кариеса, и тем самым возникает угроза для зачатков постоянных зубов. То есть, если мы не чистим как следует временные зубы, то есть угроза инфицирования, а этого допускать ни в коем случае нельзя", — рассказала врач.

До определённого возраста гигиеной полости рта ребёнка занимаются родители, так как у него ещё недостаточно хорошо развита моторика и соответствующие навыки.

Взрослые могут контролировать процесс чистки зубов детей или даже выполнять эту процедуру за ребёнка вплоть до достижения им семи лет.