Часто проблема с трудоустройством людей с ограниченными возможностями скрыта в них самих, считает депутат Госдумы, председатель правления общества инвалидов "Стратегия" Владимир Крупенников.

"Я сам инвалид и очень часто сталкивался с проблемами трудоустройства инвалидов. К сожалению, часто проблема в самих инвалидах бывает. Люди говорят, что они хотят работать, но при этом забывают, что любая работа требует самодисциплины.

Часто получается так, что "берите меня на работу", а потом уезжает в санаторий, например. Должна быть ответственность человека, если он идёт на работу, и при этом хочет, чтобы к нему относились как к равному в коллективе. Прежде всего он должен сам к себе требовательно относиться.

Я часто общаюсь с работодателями, они предлагают вакансии людям с ограниченными возможностями, но когда говорят кандидатам, что надо каждый день ходить на работу в соответствии с трудовым законодательством, полный рабочий день (у инвалидов чуть-чуть поменьше), люди часто либо отказываются, либо начинают работать, а потом уходят. Это определённая проблема.

Оптимальный вариант для инвалидов — это удалённая работа.

Конечно, есть люди, у которых высокая потребность в общении, они не хотят сидеть в четырёх стенах, а хотят работать, и работать в здоровом коллективе. А есть люди, у которых тяжёлые формы инвалидности, например, колясочники, которым сложно передвигаться, особенно в зимнее время, не везде ведь создана доступная среда.

Поэтому, конечно, для них оптимальный вариант — дистанционная работа, тем более сейчас наше законодательство полностью адаптировано даже для здоровых людей в плане удалённой работы", — пояснил собеседник "Правды. Ру".