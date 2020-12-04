Александр Васильев рассказал, как "выглядеть на миллион" без миллиона

Если у человека есть чувство вкуса, то он всегда сможет приобрести красивую и модную одежду в секонд-хенде, где очень много хороших вещей, сообщил в эфире "Радио 1" российский историк моды и искусствовед Александр Васильев.

"Сейчас кто-то скажет: "Ха, Васильев — нахал! Сидит в твидовом пиджаке, а нас призывает рыться в секонд-хенде". Поймите — это вопрос очень личный. Вы готовы одеться на 5 тысяч рублей или не готовы? Есть люди, которые говорят: "Мне стыдно признаться, что моё пальто стоит 1,5 тысячи рублей, а у подруги 25 тысяч, 150 тысяч или миллион". Появляется такая совершенно мещанская категория — вы стесняетесь цены на вашу одежду, что мне лично в голову никогда бы не пришло", — пояснил Васильев.

Также историк моды рассказал, как можно "выглядеть на миллион" не зависимо от уровня дохода. Большое значение имеют походка и улыбка, а также причёска, состояние кожи, волос и ногтей.