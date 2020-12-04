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Бизнесмен Евгений Пригожин поможет безработному журналисту Олевскому

Общество

Бизнесмен и глава попечительского совета медиагруппы "Патриот" Евгений Пригожин пообещал устроить журналиста Олевского на стажировку.

Бизнесмен Евгений Пригожин поможет безработному журналисту Олевскому

Петербуржский бизнесмен и глава попечительского совета крупного российского медиахолдинга Евгений Пригожин высказался о ситуации корреспондента телеканала "Настоящее время" Тимура Олевского.

"В отличие от американцев, русские своих не бросают. Будет трудно, обращайтесь в медиахолдинг "Патриот" за помощью", — написал он в ответ на обращение корреспондента издания "Правда.ру".

Напомним, что ранее стало известно о том, что журналист в ближайшие несколько месяцев по соглашению сторон покинет телеканал. Хотя сам Олевский не раскрыл причины, сославшись на условия рабочего контракта, его увольнение связывают с участием в стриме Олега Кашина без согласования с руководством "Настоящего времени".

Прокомментировать увольнение Олевского издание "Правда.ру" попросило главу попечительского совета медиахолдинга "Патриот" Евгения Пригожина. Его официальный ответ опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" на своей странице "ВКонтакте".

Несмотря на то, что за авторством Олевского имеется несколько журналистских расследований, касающихся деятельности Евгения Пригожина, бизнесмен выразил готовность помочь Тимуру с трудоустройством.

"Тимур Олевский долгое время гадил собственной стране и работал на враждебное российским интересам СМИ, коими являются "Настоящее время", "Радио Свобода" и некоторые другие. Я как глава попечительского совета медиахолдинга "Патриот" обязательно переговорю с Николаем Столярчуком и попрошу его предложить Тимуру там постажироваться. Возможно, из господина Олевского что-нибудь получится, и в будущем он сможет даже работать в проекте "Хорошие новости о России" Федерального Агентства Новостей, посетит замечательные места в Сибири и на Дальнем Востоке, и познакомится там с обычными русскими людьми, навсегда забыв ужасы работы со шпионами из Госдепа", — ответил журналистам Евгений Викторович.

Бизнесмен Евгений Пригожин поможет безработному журналисту Олевскому. 409571.png

Также в пресс-службе компании "Конкорд" подчеркнули, что Евгений Пригожин неоднократно помогал оппозиционным журналистам и блогерам. Например, оказал материальную поддержку деятелю Алексею Навальному, оказавшемуся в больнице в Германии после покушения зарубежных спецслужб.

Куратор: Наталия Красовская
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