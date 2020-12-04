В России к Международному дню инвалидов разработали сайт, на котором будут размещены вакансии для людей с инвалидностью.

О том, что предложат людям с проблемами по здоровью, в интервью "Правде. Ру" рассказал депутат Госдумы, председатель правления общества инвалидов "Стратегия" Владимир Крупенников.

"Сайтов с вакансиями у нас всегда было много. В Москве даже специальные программы работают по трудоустройству инвалидов. Что касается вакансий, то инвалидам часто предлагают удалённую работу, связанную с IT-технологиями.

Я, например, уже давно организовал обучающие курсы для людей с инвалидностью по IT-специальности. Наш компьютерный центр уже на протяжении 15 лет обучает людей прикладным программам в сфере IT-технологий. Мне кажется, они наиболее перспективные для устройства людей с ограниченными возможностями. Я знаю, инвалиды работают и бухгалтерами, и дизайнерами.

Человек, который обладает хорошими знаниями, всегда будет востребован вне зависимости от того, инвалид он или нет. Конечно, инвалиду найти работу тяжелее, но если человек — профессионал своего дела, то его всегда возьмут.

Самое главное, чтобы он качественно выполнял свою работу, а для этого, конечно, нужны знания. Поэтому важно, чтобы инвалиды получали качественное образование. Может быть, им даже на полголовы надо быть выше здоровых людей, чтобы проще было потом себя найти на рынке труда. Но вообще определённая проблема с трудоустройством существует, конечно", — пояснил собеседник "Правды. Ру".