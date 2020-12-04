Владельцы петербургских ресторанов обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой запретить их работу в Новый год. Ранее рестораторы заявляли, что введённые ограничения "убивают" бизнес, а теперь просят запретить им работу в самый прибыльный период. О том, с чем может быть связана данная инициатива, в интервью "Правда.Ру" рассказал ресторатор, совладелец ресторанной компании "Gagarin group" Виктор Гор.

"В ресторанном бизнесе есть разные концепции, разные рестораны. Это не значит, что если кто-то выступил с отдельной частной инициативой, то вся ресторанная индустрия Санкт-Петербурга просит закрыть рестораны. Кому-то, может быть, выгоднее и сегодня закрыться, чем работать, если у них дела идут не очень, но большинству закрываться совершенно не хочется.

Введённые ограничения действительно "убивают" отрасль. Ресторанам сегодня очень тяжело. Но я еще раз скажу, что общую инициативу от ресторанов формирует Федерация рестораторов и отельеров нашей страны.

В Санкт-Петербурге есть отделение Федерации по Санкт-Петербургу и области. Когда Федерация выступит со своим заявлением, тогда это будет отражать настроение отрасли. А сейчас это, наверное, чья-то инициатива, на это не стоит обращать внимания. Губернатору Петербурга следует сосредоточиться на том, как помогать отрасли, а не думать о новых ограничениях", — пояснил собеседник "Правды.Ру".