Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на скорейшем рассмотрении результатов эксперимента по маркировке бутилированной питьевой воды. Это позволит контролировать её процесс движения от производителя до точек продаж, считает спикер. В эксперименте приняли участие 90 предприятий по производству этого пищевого продукта.
По мнению Матвиенко, в вопросе бутилированной воды ощущается сильное нежелание содействовать наведению порядка.
"По некоторым оценкам экспертов, доходы от этой некачественной якобы минеральной, якобы импортной воды сравниваются с доходами от продажи оружия. Это огромные доходы, отсюда такое сопротивление", — отметила председатель верхней палаты.
Также она попросила правительство решить вопрос с органом власти, который будет нести ответственность за качество упакованной питьевой воды, передаёт ТАСС.
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