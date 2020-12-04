Совет Федерации настаивает на введении маркировки бутилированной воды

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает на скорейшем рассмотрении результатов эксперимента по маркировке бутилированной питьевой воды. Это позволит контролировать её процесс движения от производителя до точек продаж, считает спикер. В эксперименте приняли участие 90 предприятий по производству этого пищевого продукта.

По мнению Матвиенко, в вопросе бутилированной воды ощущается сильное нежелание содействовать наведению порядка.

"По некоторым оценкам экспертов, доходы от этой некачественной якобы минеральной, якобы импортной воды сравниваются с доходами от продажи оружия. Это огромные доходы, отсюда такое сопротивление", — отметила председатель верхней палаты.

Также она попросила правительство решить вопрос с органом власти, который будет нести ответственность за качество упакованной питьевой воды, передаёт ТАСС.