Сегодня дети и взрослые много времени проводят в наушниках. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что эти устройства не могут быть безопасными. О том, как гарнитура влияет на здоровье, в интервью "Правде. Ру" рассказал невролог, врач-рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

"Основная опасность наушников в том, что на них накапливаются микробы, их никто не обрабатывает. Самое главное, там уровень шума самый большой. Он раздражает барабанные перепонки, а это очень большая нагрузка на орган слуха. У тех людей, которые больше 1,5 часов в день используют наушники, через несколько лет возникают проблемы со слухом вплоть до глухоты.

Многие сейчас носят беспроводную гарнитуру, которая работает посредством Wi-Fi. Это тоже плохо действует на мозг. Есть исследования, в результате которых было доказано, что так нарушается функция головного мозга, то есть в нём нарушается кровообращение, что может даже приводить к развитию опухолей мозга.

У беспроводных наушников достаточно мощное звучание, и они оказывают сильное воздействие радиоволнами", — пояснил собеседник "Правды. Ру".