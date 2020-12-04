В Совфеде предложили повысить оклад учителям

Педагогическим работникам нужно увеличить должностные оклады, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Следующим шагом, на наш взгляд, должно стать увеличение доли должностных окладов в зарплате педагогических работников. Рассчитываем на дальнейшее внимание правительства к этому вопросу", — цитирует её слова РИА "Новости".

Спикер Совфеда отметила, что в вопросе системы оплаты труда уже наметились подвижки. Владимир Путин подписал закон, по которому правительство получило право утверждать требования, касающиеся систем оплаты труда граждан, работающих в бюджетной сфере.

Ранее заместитель директора городского просветительского центра Москвы, лауреат конкурса "Учитель года" Андрей Лукутин в интервью "Правде. Ру" рассказал, почему профессия учителя никогда не приносила высоких доходов, а также о том, почему в России упал престиж педагогичекого специалиста.