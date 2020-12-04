Миллионы россиян могут лишиться пенсий из-за новой реформы

Специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС выступили с инициативой внести очередные изменения в пенсионную работу.

Они считают, что необходимо в два раза увеличить минимальный рабочий стаж. Также предлагается повысить взносы в пенсионный фонд с 22 до 25%.

"Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Это лишит достойной пенсии всех, кто имеет несчастье трудиться неофициально и получает зарплату в конвертах", — цитирует "Царьград" профессора Московского юридического университета Эльвиру Тучкову.

Эксперты бизнес-объединения "Опора России" предложили сохранить надбавки для всех пенсионеров, которые регистрируются как самозанятые.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в 2021 году россияне будут получать страховые пенсии по старости при соблюдении трёх условий.