Специалисты Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС выступили с инициативой внести очередные изменения в пенсионную работу.
Они считают, что необходимо в два раза увеличить минимальный рабочий стаж. Также предлагается повысить взносы в пенсионный фонд с 22 до 25%.
"Минимальный рабочий стаж планируется поднять с 15 до 30 лет. Это лишит достойной пенсии всех, кто имеет несчастье трудиться неофициально и получает зарплату в конвертах", — цитирует "Царьград" профессора Московского юридического университета Эльвиру Тучкову.
Эксперты бизнес-объединения "Опора России" предложили сохранить надбавки для всех пенсионеров, которые регистрируются как самозанятые.
Ранее "Правда. Ру" писала, что в 2021 году россияне будут получать страховые пенсии по старости при соблюдении трёх условий.
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