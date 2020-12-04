Россиян предупредили о новом виде мошенничества с квитанциями ЖКХ

В России получил распространение новый вид мошенничества, сообщили в ВТБ.

Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые квитанции с долгами за жилищно-коммунальные услуги и с их помощью получают информацию о данных банковских карт.

Квитанции приходят на электронную почту. Мошенники указывают в письмах реквизиты для оплаты несуществующих долгов, сообщает РБК.

Если пользователь перейдёт по указанным в письме ссылкам и введёт данные своей карты, то преступники получат доступ к его банковскому счёту.

Получателям, которые проигнорировали сообщения, начинают поступать звонки от якобы управляющей компании. Так мошенники пытались убедить клиентов в необходимости погасить задолженность, пишут "Известия".

Кроме того, злоумышленники пытались выяснить данные карты, с которой производилась оплата, предлагая совершить тестовый платёж.