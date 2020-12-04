Эксперты ВОЗ ужесточили рекомендации по ношению масок

Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют носить маски даже на улице, в случае невозможного соблюдения социальной дистанции.

При посещении медицинских учреждений маски обязательны.

Кроме того, маску следует носить даже дома, если ожидаются гости.

При занятиях спортом маску надевать не нужно.

Также ВОЗ выделила категорию людей, которым маску носить нет необходимости: речь идёт о детях в возрасте до пяти лет.

Что касается детей более старшего возраста (от 6 до 11 лет), то решение о ношении маски должно приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Какие маски лучше?

Эксперты ВОЗ советуют оставить свой выбор на трёхслойных масках, изготовленных из "дышащих" тканей. Не рекомендуется использовать маски с клапанами, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух.

Также лучше отказаться от ношения защитных пластиковых лицевых экранов, так как они не спасают от брызг слюны во время кашля или чихания. Их можно использовать только в случае отсутствия возможности носить тканевую или медицинскую маску. Нужно следить за тем, чтобы экран закрывал подбородок и боковые части лица.

Ранее врачи рассказали о реальной эффективности медицинских масок.