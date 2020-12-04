Вирусолог объяснил, кому нужно в первую очередь прививаться от COVID-19

В первую очередь прививать от COVID-19 нужно медработников, сотрудников полиции и чиновников, считает вирусолог Александр Шестопалов.

Напомним, что со следующей недели в России стартует массовая вакцинация от коронавируса.

В первую очередь должны быть вакцинированы врачи и учителя.

Шестопалов считает, что к этим категориям нужно также добавить представителей других профессий, которые находятся в контакте с большим количеством людей.

"Но я бы к этому списку еще добавил водителей общественного транспорта и кондукторов, полицейских, чиновников и продавцов в магазинах", — пояснил в интервью Osnews Шестопалов.

Что касается вакцинирования людей пожилого возраста, то эксперт считает, что они могут пересидеть пандемию дома, поэтому им следует прививаться в последнюю очередь.

Ранее председатель Общественного Совета по защите прав пациентов Ян Власов рассказал об опасности принудительной вакцинации от COVID-19.