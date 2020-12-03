Власти Москвы не будут вводить новые ограничения перед Новым годом

В Москве не планируется вводить какие-либо дополнительные ограничения в период новогодних праздников.

"Надеюсь, что при соблюдении существующих ограничений мы не увидим роста заболеваемости, роста заполняемости коечного фонда, и дополнительных ограничений вводить не придётся", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" заместить мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Власти рассчитывают снять введённые ранее ограничения из-за COVID-19 к середине следующего года. В этот же период можно рассчитывать на то, что экономика столицы начнёт восстанавливаться.

Пока же ожидается снижение ВВП Москвы на 3-4%.

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