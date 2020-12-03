В России хотят убрать из городов все колонии и СИЗО

Российские колонии и СИЗО хотят убрать с территории городов. Министерство юстиции уже работает над созданием соответствующего законопроекта, который позволит перенести все исправительные учреждения за город.

"Учреждения ФСИН должны получить определённое преображение. Суть этих изменений состоит в том, что нужно выносить из городов и населённых пунктов эти учреждения", — заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

Также министр отметил, что в процессе оптимизации работы Федеральной службы исполнения наказаний внимание будет сфокусировано на профилактике и работе с гражданами, которые после совершения преступления не находятся в местах лишения свободы, чтобы избежать рецидива, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда. Ру" писала, что роман "Мастер и Маргарита" стал самой читаемой книгой в колониях.