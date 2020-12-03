Роспотребнадзор оценил использование шарфа вместо маски

Шарфы не могут заменить маски, заявил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Нужно использовать именно средства защиты, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусом.

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может", — пояснил эксперт.

Особенность масок в том, что они служат барьером и устанавливают препятствие между вирусом и организмом человека.

Также важно правильно использовать средства защиты. Во-первых, маска должна плотно прилегать к лицу, нос и рот при этом должны быть закрыты.

Надевать маску можно только чистыми руками, а ходить в ней можно не более 2-3 часов. Если человек носит маску во время физической активности, её надо менять сразу, как только она стала влажной, сообщает РИА "Новости".