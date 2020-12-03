Актриса Татьяна Васильева назвала Навального Иудой

Актриса порассуждала о политике и экономике.

Татьяна Васильева критично отнеслась к тому, что Алексей Навальный сгущает над Россией тучи. По её мнению, оппозиционер поступает очень подло, так как по его вине над страной нависла угроза введения новых санкций.

Призывы политика к Европе окутать РФ новыми санкциями она называет "откровенным предательством своего народа".

Васильева надеется, что скоро ситуация в нашей стране наладится, если нас минует гнев западных соседей.

"Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против России новые санкции", — написала артистка в своем Instagram.

Татьяна Васильевна убеждена, что весь удар от новых экономических санкций примут на себя простые граждане, а толстосумы, против которых агитирует Навальный, останутся при своих деньгах.