Актриса порассуждала о политике и экономике.
Татьяна Васильева критично отнеслась к тому, что Алексей Навальный сгущает над Россией тучи. По её мнению, оппозиционер поступает очень подло, так как по его вине над страной нависла угроза введения новых санкций.
Призывы политика к Европе окутать РФ новыми санкциями она называет "откровенным предательством своего народа".
Васильева надеется, что скоро ситуация в нашей стране наладится, если нас минует гнев западных соседей.
"Если, конечно, Навальный не будет опять умолять Европу ввести против России новые санкции", — написала артистка в своем Instagram.
Татьяна Васильевна убеждена, что весь удар от новых экономических санкций примут на себя простые граждане, а толстосумы, против которых агитирует Навальный, останутся при своих деньгах.
"И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при коронавирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда?" — негодует актриса.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...