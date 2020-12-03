Загадка от ЦРУ разозлила пользователей Twitter

Пользователи не оценили предложенное ЦРУ развлечение.

Официальный Twitter-аккаунт Центрального разведывательного управления США попытался развлечь своих подписчиков, предложив им решить несложную головоломку. Пользователям соцсети идея не понравилась.

В опубликованном твитте предлагалось проверить свои аналитические навыки и угадать, сколько времени на фотографии: 7, 11 или 15 часов. Большинство ответивших решили, что на снимке запечатлено раннее утро, поскольку работает уличное освещение, на улице мало машин, и назвали много других подтверждающих эту версию признаков.

При этом пользователи не преминули ехидно поинтересоваться в комментариях, а нет ли случайно у американской разведки более важных дел, чем играть в загадки.