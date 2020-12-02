Путин уволил Чубайса с поста главы "Роснано"

На посту главы нанотехнологической госкорпорации Анатолия Чубайса сменит Сергей Куликов.

АО "Роснано", бессменным руководителем которого был Анатолий Чубайс, недавно попало под объявленную премьер-министром Михаилом Мишустиным "оптимизацию институтов развития". И слухи о предстоящей смене руководства корпорации оказались небеспочвенными: президент РФ Владимир Путин предложил эту должность Сергею Куликову — первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии.

"Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики", — охарактеризовал Владимир Путин спектр деятельности "Роснано".

Сергей Куликов в свою очередь обрисовал круг задач, решением которых он намерен заняться в новой должности. Это, в частности, трансформация идеи в продукт и масштабирование экспериментальных производств до уровня промышленных.

Многих беспокоит, куда же теперь обратит свой пытливый взор оставшийся не у дел Анатолий Чубайс. На этот вопрос ответил журналист Олег Лурье: "Гражданин РФ Чубайс А. Б. является соучредителем "УК "РосНАНО", которая до 2029 года будет единолично управлять госкорпорацией "Роснано". Такие люди, как Чубайс, никуда не уходят", — написал он в своем Telegram-канале.