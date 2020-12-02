"Подвиг твой бессмертен": в России отмечают День Неизвестного солдата

Третьего декабря в России отмечается День Неизвестного солдата. Инициатором установления этой памятной даты в 2014 году стало Поисковое движение России.

Говорят, война не закончилась, пока не похоронен последний павший солдат. Могила Неизвестного солдата у кремлевской стены в Москве стала объединенным символом всех безымянных захоронений, оставшихся на местах сражений Великой Отечественной. Торжественное захоронение безымянного воина состоялось 54 года назад — 3 декабря 1966 года, а мемориал в Александровском саду открылся 8 мая 1967 года.

Сегодня во многих регионах России пройдут памятные мероприятия, а Молодежный парламент при Госдуме в шестой раз проведет "Тест по истории Великой Отечественной войны". Участие в нем примут более 25 тысяч площадок по всей стране, тест также можно будет пройти в онлайн-режиме. К этой акции подключились и другие страны, включая Израиль, Великобританию и США. Кроме того, участники тестирования смогут посмотреть фильм о Неизвестном солдате, съемки которого проходили в 14 регионах России. В широкий прокат эта лента выйдет гораздо позже.